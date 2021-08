Mercato NBA, Trevor Ariza torna ai Los Angeles Lakers

Se c’è una certezza delle sessioni di mercato NBA, che sia free agency o deadline, questa è il cambio di maglia da parte di Trevor Ariza. Il veterano NBA, giocatore più scambiato di sempre nella lega, ha trovato l’accordo per un ritorno romantico ai Los Angeles Lakers, con i quali vinse il titolo nel 2009. Intesa per una stagione, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent F Trevor Ariza has agreed to a one-year deal with the Los Angeles Lakers, his agents Aaron Mintz, Steven Heumann and Erika Ruiz of @caa_sports tell ESPN.

