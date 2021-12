NBA, il career-high di Dillon Brooks non basta a Memphis

Per la quinta partita consecutiva in questa stagione NBA Dillon Brooks è andato oltre quota 20 punti segnati. Il giocatore dei Grizzlies ha proseguito la striscia su note alte, registrando il nuovo career-high personale (37 punti) dopo oltre tre anni e mezzo. Altrettanto non è riuscita a fare Memphis, che contro Portland ha interrotto una serie di cinque successi in fila.

Losing effort Dillon Brooks: highlights NBA Blazers-Grizzlies

12-25 al tiro, 4-10 da tre punti, 9-9 dalla lunetta per Dillon Brooks nella notte del massimo in carriera NBA.

