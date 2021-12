NBA, DeRozan torna e stende i Lakers

Ritorno in grande stile. DeMar DeRozan, tornato a disputare una gara ufficiale in NBA dopo l’uscita dal protocollo Covid, ha segnato 19 dei suoi 38 punti nel quarto periodo della sfida contro i Los Angeles Lakers. Per lui non sarà mai una partita come le altre.

DeRozan clutch NBA: i numeri

DeMar DeRozan guida ora la NBA per media punti nel quarto periodo (8.2). Essere destinatario dei possessi decisivi della squadra, a maggior ragione in situazioni di emergenza come quella attuale, è un enorme stimolo per l’ex Raptors e Spurs. Di seguito le sue parole al termine della gara ai microfoni di NBC Sports Chicago:

“È un onore ricevere la fiducia [dei compagni] in certi momenti. Non la do per scontata. È una scarica di adrenalina impossibile da replicare. Per questo, quando si presenta l’opportunità cerchi di approfittarne al massimo. Non c’è nulla di paragonabile, è divertente. Prendo tutto il pacchetto, il lato buono e il cattivo della cosa.”

Gli highlights dei 38 punti contro i Lakers

Da segnalare anche il 16-17 ai liberi (season-high).

Leggi anche:

NBA, si corre ai ripari: le misure per evitare rinvii

G League, Mario Chalmers firma con l’affiliata dei Denver Nuggets

Il business delle arene NBA: Naming rights | Central division