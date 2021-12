NBA, Marcus Smart sul ritorno di Isaiah Thomas: “Sono fiero di lui”

Negli ultimi giorni, Isaiah Thomas ha firmato un contratto di dieci giorni con i Los Angeles Lakers. Il debutto è avvenuto durante la sconfitta della notte contro i Minnesota Timberwolves. Nonostante il risultato sfavorevole, il giocatore ha avuto un buon impatto sul match, realizzando 19 punti in uscita dalla panchina.

I Lakers si augurano che Thomas possa tornare ad essere il giocatore decisivo di qualche stagione fa, quando vestiva la maglia dei Boston Celtics. A questo proposito, il suo ex compagno di squadra Marcus Smart si è detto orgoglioso del suo ritorno. Ecco come si è espresso in merito:

“Sono orgoglioso del fatto che non abbia mai mollato. Vuole dimostrare alla gente che può ancora dare tanto e far ricredere gli scettici. Sono molto felice che qualcuno gli abbia concesso un’altra opportunità. Quell’uomo è un lottatore vero, un guerriero. Sono sicuro che non deluderà le aspettative.”

Parole di grande stima quelle pronunciate da Smart nei confronti dell’ex compagno di squadra. Come già affermato in precedenza, il debutto di Thomas è stata molto positivo. Tuttavia, i Lakers hanno subito non solo una dura sconfitta, ma anche l’infortunio al ginocchio di Anthony Davis.

Per la franchigia californiana si tratta di un momento davvero complicato. Staremo a vedere se ci sarà un riscatto nel prossimo match contro i Chicago Bulls in programma nella notte fra domenica e lunedì.

