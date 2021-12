NBA, anche Kevin Durant entra nel protocollo Covid

Non c’è pace per i Brooklyn Nets. Infatti Kevin Durant è entrato a far parte del protocollo contro il Covid-19 della NBA. KD raggiunge così il suo compagno di squadra James Harden e una nutrita lista di altri giocatori fermi ai box per il medesimo problema. Per i Nets si tratta dell’ottavo giocatore inserito nel protocollo.

Brooklyn viene da una striscia di quattro vittorie consecutive, ottenute principalmente grazie alle eccellenti prestazioni di Durant. Infatti l’ex giocatore degli Warriors viaggia a medie stagionali di 29.7 punti realizzati e 7.9 rimbalzi raccolti a partita. Numeri da vero MVP.

A causa delle numerose assenze, Durant è rimasto in campo forse anche più del dovuto nelle ultime partite: più di 35 minuti in media di permanenza sul parquet. A tutto ciò si aggiunge il fatto che Brooklyn è chiamata ad affrontare un back-to back molto dispendioso.

Questa notte scenderà in campo contro gli Orlando Magic, mentre domenica è attesa dall’impegno contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic. I Nets attualmente occupano il primo posto della Eastern Conference con un record di 21-8. Tuttavia, per la franchigia sarà difficile riuscire a mantenerlo con tutte queste assenze.

L’unica notizia positiva è il reintegro in squadra di Kyrie Irving, il quale potrà disputare le gare in trasferta assieme ai suoi compagni. Nel frattempo, staremo a vedere come si evolverà questa complicata situazione.

