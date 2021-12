NBA, i Rockets tagliano Danuel House

Nell’intensa nottata NBA c’è anche spazio per delle notizie di mercato. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Houston Rockets hanno rilasciato la guardia Danuel House, facendo diventare il veterano free-agent. Il taglio permetterà al giocatore di trovare una nuova squadra prima della scadenza del suo ultimo anno di contratto coi texani o anticipando un eventuale trade. Un addio che non cambia molto rispetto le rotazioni di coach Silas, in pieno rebuild e quindi focalizzato sullo sviluppo dei giovani talenti a roster.

Sources: Rockets will use open roster spot to convert Garrison Mathews from a two-way deal to a 4-year contract worth more than $8 million. Houston is 7-4 with Mathews in starting lineup. He’s averaged 14.5 points with 63.5 TS% in those games. https://t.co/sxWodXSPvi

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 18, 2021