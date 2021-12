NBA, infortunio per Wendell Carter Jr dei Magic

Altra partita ed altro infortunio in questa stregata notte NBA. A fermarsi a questo giro, dopo la stella dei Lakers Anthony Davis, è il giovane centro degli Orlando Magic Wendell Carter Jr in una dinamica, tra l’altro, curiosamente molto simile.

L’incidente si è infatti consumato durante un blocco in attacco per i Magic, piazzato dallo stesso WCJ. Fatale è stato però l’impatto accidentale con la guardia avversaria Max Strus, in quello che sembra un scontro tra le ginocchia dei due giocatori. Il centro comincia subito a tenersi la parte offesa dal dolore, fino ad accasciarsi sul parquet. Verrà poi fatto uscire dal campo in sedia a rotelle, ad appena due minuti dall’inizio del secondo periodo.

Wendell Carter Jr. was helped off the court after an apparent knee injury 🙏 pic.twitter.com/9GV4TBAw6b — Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2021

Wendell Carter Jr: paura per gli esiti degli esami

Anche in questo caso come in quello di Davis, la domanda è la stessa: si tratta solo di una forte botta all’altezza del ginocchio o il problema è strutturale e di ben altra importanza? Ancora presto per dirlo, col giocatore che si sottoporrà in giornata ad ulteriori accertamenti. Nel frattempo non si può non ricordare quanto il giovane abbia sofferto di infortuni più o meno gravi nella sua breve carriera, aspetto che spaventa e non poco i tifosi in questa ennesima circostanza.

Carter terminerà anzitempo la sua partita dopo appena 11 minuti, prima che i suoi si arrendano 115-105 contro i Miami Heat in visita in quel dell’Amway Center. Per Wendell, finalmente titolare a tempo pieno dopo l’esperienza travagliata ai Chicago Bulls, la stagione ai Magic era partita davvero bene: 12.9 punti e 10.1 rimbalzi a partita per lui, entrambi massimi in carriera. Speriamo l’annata non sia finita qui.

