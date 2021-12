NBA, Zion Williamson resterà fuori almeno un altro mese

Continua il calvario di Zion Williamson. Il giocatore dei New Orleans Pelicans dovrà restare fermo per almeno altre 4-6 settimane, sempre a causa della frattura al piede destro che non gli dà pace da inizio stagione. La franchigia riporta inoltre che Zion Williamson continuerà a svolgere un allenamento a basso impatto fisico incentrato sul lavoro coi pesi. La notizia è stata riportata anche da Andrew Lopez di ESPN.

Williamson went to Los Angeles earlier this week to meet with Ferkel to get the injection.



It’s the hope that it’ll help with the bone healing in the foot. https://t.co/GrGm45BEWO — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) December 16, 2021

Zion Williamson e la nuova terapia

La giovane stella dei New Orleans Pelicans si è dovuta recare a Los Angeles per sottoporsi a una nuova terapia. Il dottor Richard Ferkel ha effettuato un’iniezione biologica nel sito della frattura, per stimolare la guarigione ossea del piede destro. I prossimi test per verificare l’efficacia della nuova terapia si terranno, appunto, fra 4-6 settimane.

L’attenzione riguardo gli infortuni di Zion Williamson è altissima. Finora, la sua breve carriera NBA è stata costellata da problemi fisici, che hanno permesso ai tifosi di poter solo assaggiare le potenzialità dell’ex Duke. Nella sua stagione da matricola, infatti, Zion ha giocato solamente 24 partite. Meglio ha fatto nella scorsa stagione, quando è riuscito a scendere in campo 61 volte. Quest’anno è ancora a secco di presenze.

A inizio del mese, i Pelicans avevano dichiarato che Zion Williamson aveva ricevuto una battuta d’arresto nel processo di guarigione. Questo nuovo prolungamento dello stop forzato complica ulteriormente i piani della franchigia. Per New Orleans, Zion doveva essere l’All-Star sul quale costruire la squadra del futuro, ma i continui infortuni già a questo punto della carriera avranno fatto sicuramente scattare qualche campanello d’allarme in Louisiana.

