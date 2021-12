NBA, Darius Garland: “Mai vista una schiacciata come quella di Okoro”

A cinque minuti abbondanti dalla chiusura del terzo quarto di gioco della sfida che ha poi visto i Cleveland Cavaliers trionfare sugli Houston Rockets, Isaac Okoro ha deciso di avanzare la propria serissima candidatura per far scolpire il gesto tecnico del quale è stato autore direttamente nella storia del gioco.

La quinta scelta assoluta del Draft NBA 2020 ha infatti schiacciato a due mani sulla testa di ben tre difensori avversari (Garuba, Kenyon Martin Jr. e Sengun), destando tutta l’ammirazione del caso nel compagno Darius Garland, certo di non aver mai assistito a qualcosa di simile prima:

“Non ho mai visto in tutta la mia vita da fanatico appassionato di pallacanestro un gesto atletico come quello di Okoro. Nonostante conosca molto bene le sue doti atletiche e lo abbia già visto schiacciare sopra due persone, non credevo fosse possibile fare qualcosa del genere a danno di tre avversari. Rientrando in difesa, mi sono messo chiaramente a contare il numero di coloro che erano stati umiliati da quella giocata non per mancanza di rispetto, ma per provare a realizzare effettivamente cosa fosse successo.”