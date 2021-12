NBA, focolaio COVID in casa Sacramento Kings: positivi anche Bagley e Davis

Come accaduto drammaticamente nei giorni scorsi a svantaggio dei Chicago Bulls, anche i Sacramento Kings sembrano esser stati colpiti massivamente dal numero di positività al COVID-19. Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, coach Alvin Gentry non sarebbe l’unico membro della franchigia californiana ad esser stato infettato dal virus, seppur in modo asintomatico.

Sources: The Sacramento Kings are having a COVID-19 outbreak of multiple positive tests among players and staffers, including Marvin Bagley, Alvin Gentry — with potentially multiple additional players and staff entering protocols. There are some symptomatic cases. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

Infatti, proprio nelle ultime ore, un numero imprecisato di membri dello staff tecnico ed almeno due giocatori del roster (Marvin Bagley III e Terence Davis) sono risultati positivi al tampone e sono stati prontamente isolati nelle rispettive abitazioni.

Per quel che riguarda la procedura di rientro in azione, chiunque sia stato registrato come “positivo” dagli archivi della lega dovrà attendere almeno dieci giorni dopo il primo test per eseguire il successivo oppure sottoporsi a due esami PCR a distanza di quarantotto ore l’uno dall’altro ed ottenere entrambi i riscontri negativi.

Leggi anche:

NBA, Darius Garland: “Mai vista una schiacciata come quella di Okoro”

NBA, Dwane Casey: “Cade Cunningham è un veterano nel corpo di un rookie”

Il business delle arene NBA: Naming rights | Central division