NBA, Dwane Casey: “Cade Cunningham è un veterano nel corpo di un rookie”

Dopo aver saltato il training camp, interamente la preseason ed i primi quattro appuntamenti della stagione regolare, Cade Cunningham sta prendendo notevole confidenza con il mondo NBA, mostrando sempre più frequentemente quei lampi di talento che ognuno si attende da una prima scelta assoluta. A proposito dell’evidente processo di crescita che lo ha investito, nelle ultime sei partite, la guardia dei Detroit Pistons vanta una media di 22.7 punti, 5.5 rimbalzi, 4 assist e 1.8 recuperi ad incontro, tirando peraltro con il 52.4% da tre punti.

Sfruttando la pausa offerta dalla sospensione della partita contro i Chicago Bulls, coach Dwane Casey, intervistato dalla redazione di Detroit Free Press, si è soffermato sulle recenti prestazioni del proprio giocatore più rappresentativo, lodandone le doti di leadership e carisma:

“Cunningham è un giocatore spettacolare, dal punto di vista caratteriale ancor prima che squisitamente tecnico. Parliamo di un veterano finito nel corpo di un rookie. E’ un leader naturale, capace di spronare i propri compagni senza esagerare nel prendersi la scena. La sua dote più grande risiede proprio nel saper scegliere i momenti più adatti per farsi sentire, per non parlare della personalità con la quale prende sempre le questioni di petto. Anche a livello tecnico, aveva già tutto quando è uscito dal college: capacità di dettare i ritmi, talento individuale, altruismo, duttilità. Insomma, siamo di fronte ad un ragazzo che si ritaglierà certamente il proprio spazio nella storia del gioco, tecnicamente e caratterialmente”.