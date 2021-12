NBA, Damian Lillard: “Sono frustrato per le sconfitte”

Il nome di Damian Lillard è al centro di numerose speculazioni di mercato da alcuni mesi. Nonostante abbia più volte dichiarato di voler restare fedele ai Portland Trail Blazers, l’inizio di stagione della squadra, e dello stesso Dame, non sono confortanti. Al momento i Blazers hanno un record di 11 vittorie e 18 sconfitte, e questo non aiuta certo a rendere più sereno l’ambiente.

Durante un’intervista con Marc Spears di The Undefeated, Damian Lillard ha parlato delle difficoltà della squadra in questo inizio stagione, dovute anche la cambio di coach. Lillard ha ammesso di essere frustrato, ma ha ancora una volta smentito i rumors su un suo possibile addio:

“Abbiamo un nuovo sistema offensivo, un nuovo stile, un nuovo modo di giocare. Io essendo il leader, devo entrarci dentro pienamente. Devo dimostrare di essere impegnato in questo, indipendentemente da quello che sembra a me, anche se sto lottando per trovare il mio spazio in attacco, per trovare la mia strada. Anche se sto sbagliando dei tiri, devo dimostrare di essere la persona più connessa per fare in modo che tutti lo siano.

La gente continua a dire ‘Dame è frustrato’. Lo sono, sono frustrato per le sconfitte e per il mio non giocare al meglio. Ma questo non vuol dire che sono inacidito con la squadra e che sto guardando altrove. Non sono mai stato così. Non è la prima volta che devo far fronte a una situazione difficile.”