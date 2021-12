Dopo due sconfitte consecutive gli Houston Rockets tornano a vincere e lo fanno in casa degli Hawks: protagonista assoluto della serata Eric Gordon che, con i suoi 32 punti, trascina i texani alla vittoria. Houston sta sulla strada giusta e, come ribadisce Gordon, andrà sempre meglio.

Eric Gordon: “Abbiamo sofferto, poi abbiamo mostrato carattere”

I Rockets hanno rincorso gli Hawks per gran parte della partita, fino a dominare nell’ultimo quarto Atlanta. Una prova di maturità che dimostra la crescita della squadra, come rivela Eric Gordon nel post partita:

“La partita non è iniziata nel migliore dei modi, ma non ci siamo arresi: abbiamo faticato, ma alla fine abbiamo mostrato carattere e siamo riusciti a far nostra la partita. Tutti non si sono tirati indietro, abbiamo lottato fino alla fine: questo dimostra la crescita della squadra che, partita dopo partita, migliora sotto tutti i punti di vista”

Stephen Silas: “Vittoria di gruppo, bene Eric ma anche gli altri”

Stephen Silas voleva un segnale dopo i due passi falsi contro Bucks e Mavs, segnale che è arrivato questa notte con una grande vittoria di gruppo. Il coach dei Rockets ha visto una reazione di squadra che, insieme alla prestazione di Eric Gordon, non ha lasciato scampo ad Atlanta:

“È stata una partita combattuta e, alla fine, i ragazzi erano contenti l’uno per l’altro: questo spirito di gruppo, il feeling che c’è tra di noi – soprattutto tra i giocatori – ci hanno permesso di non dargliela vinta. La nostra stagione non è iniziata come speravamo, ma il lavoro fatto su tutti i nostri giocatori da stando i frutti: da Eric ad Augustin fino a Nwaba, oggi tutti hanno dato il massimo”

I Rockets torneranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Cavs.

