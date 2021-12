I Golden State Warriors vincono contro gli Indiana Pacers e riconquistano la vetta, ma tutti i riflettori erano puntati su Steph Curry: il numero 30 di GS aveva l’occasione di pareggiare e prendere il primo posto di Ray Allen nella classifica dei migliori realizzatori di triple nella storia NBA. Occasione rimandata per Steph Curry visto che, ora, proverà a prendersi il record già questa notte contro i Knicks.

Steph Curry chiude la partita con Indiana con 26 punti, sei rimbalzi e altrettanti assist, con 5/15 triple: ora gli bastano due tiri da tre per spodestare Ray Allen dal trono. La caccia al record è diventata qualcosa di surreale, come racconta Curry nel post partita:

Steph is just trying to enjoy the moment in his pursuit of the 3-point record pic.twitter.com/VzMTQImYSZ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 14, 2021