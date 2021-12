Risultati NBA: Curry rimanda il record, ma Golden State sorride. Tatum cancella Giannis, è festa Clippers sui Suns

(16 – 12) Miami Heat 94 – 105 Cleveland Cavaliers (17 – 12)

La notte NBA si apre con lo scontro tra i piani della Eastern Conference tra Miami e Cleveland, valido per il quarto posto ad Est. Una sfida che si aggiudicano i padroni di casa, che superano così gli stessi Heat e si mettono dietro al solo terzetto Bulls, Bucks e Nets.

Gara vintage per Kevin Love, che fa un salto indietro nel tempo e chiude il match con 23 punti e 9 rimbalzi in 24 minuti, massimo di serata. Per i Cavs, che fanno,loro la gara grazie ai periodi pari della partita, si segnalano anche i 18 di Isaac Okoro, i 17 con 8 rimbalzi di Jarrett Allen ed i 16 di Darius Garland.

Niente da fare per Miami, ancora orfana di Bam Adebayo e Jimmy Butler. Partitona onnipresente per PJ Tucker, che chiude con 23 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Kyle Lowry chiude con 22

(22 – 5) Golden State Warriors 102 – 100 Indiana Pacers (12 – 17)

Nella partita più attesa della notte, Steph Curry sorride solo a metà. La gara contro i Pacers ci racconta infatti della 22° vittoria Warriors, mentre il record di triple realizzate in NBA rimane ancora intatto almeno fino alle prossime 24 ore, quando il #30 ci riproverà sul parquet del Madison Square Garden di New York.

Curry finirà il match mettendo a segno 5 delle 15 triple da lui tentate, a solo due bombe dal record detenuto da Ray Allen. Una partita scandita dai tiri da tre della guardia Warriors, che nonostante le percentuali da rivedere (40% dal campo) chiude la gara con 26 punti, guidando i suoi. Decisivi per il successo Golden State i secondi 24 minuti della sfida, palcoscenico della rimonta Warriors dopo un primo tempo chiudo sul +8 Pacers.

Nella partita del possibile record, l’eroe di serata lo diventa invece Kevon Looney che realizza in put-back il canestro del 102-100 dopo una tripla sbagliata di Curry con 13.4 secondi dalla sirena finale. L’attacco Pacers dopo il time out è disastroso, ed il possesso finisce agli ospiti dopo che il pallone sorpasserà la linea laterale del campo senza nemmeno vedere il canestro. Vanificati i 30 punti e gli 11 rimbalzi di Domantas Sabonis.

(11 – 17) Sacramento Kings 101 -124 Toronto Raptors (13 – 14)

Partita senza storia quella consumatasi alla Scotiaback Arena, terminata appena dopo 24 minuti. Basta infatti un tempo ai Toronto Raptors per archiviare la pratica Kings, chiudendo all’intervallo 45-70. De’Aaron Fox avrà il piacere di mettere a referto il massimo di serata (29 punti per lui), in una partita in cui Sacramento non riuscirà mai a trovare il ritmo necessario per impensierire la difesa canadese.

Per Toronto nove giocatori in doppia cifra, per un attacco che può vantare 17 punti di Chris Boucher, 16 della coppa Scottie Barnes – Pascal Siakam e 14 di Malachi Flynn. I Raptors chiuderanno il match col 54% dal campo ed il 36% da tre. Male i Kings invece, 40% e 32%.