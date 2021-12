Risultati NBA, i Lakers vincono con OKC, Antetokounmpo è da record, Phoenix e Brooklyn OK

Gli Hornets prevalgono sul filo contro i Kings con il punteggio di 124-123, anche grazie agli errori di De’Aaron Fox (31 pt) il quale ha sbagliato due tiri liberi per la vittoria a 2 secondi dal termine. Charlotte ha registrato 5 giocatori con almeno 10 punti, di cui 24 per il debuttante James Bouknight, 23 per Miles Bridges e 22 per Kelly Oubre Jr.

Le cose vanno meglio per i Pacers che hanno dominato i Mavs ancora a corrente alternata. La compagine di Indiana ha vinto 106-93 sulla scia di 26 punti di Caris LeVert e 24 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Domantas Sabonis. Indiana ha vinto l’ultimo quarto 24-13 battendo i texani guidati da 27 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di Luka Doncic.

I Raptors hanno vinto una partita che non sarà ricordata contro i Knicks con due squadre in oggettiva difficoltà. È stato un tiro da 3 punti a 1’11” dalla fine di Gary Trent Jr. che ha permesso ai Raptors di prendere definitivamente il comando. GTJ è stato il miglior realizzatore della partita con 24 punti e 9/16 dal campo di cui 5/7 dalla distanza. Toronto ha terminato la partita con il 34.5% di realizzazione.

Cleveland continua il suo momento dominando i Wolves in Minnesota con il punteggio di 123-106 e portando il suo record a 15-12. Jarett Allen ha firmato 21 punti, 10 rimbalzi, Lauri Markkanen 19 punti e Darius Garland ha chiuso con 12 punti/12 assist. Kevin Love ha brillato contro la sua ex squadra: 18 punti e 13 rimbalzi.

Brandon Ingram (26 punti, 3 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate) e i Pelicans (8-20) hanno inflitto l’undicesima sconfitta consecutiva ai Pistons. Terza partita contro i Thunder in questa stagione e prima vittoria per i Lakers. A differenza delle due precedenti partite, LeBron James ha giocato ed ha terminato la partita come miglior marcatore: 33 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate, 3 recuperi in 34 minuti. Avery Bradley ha battuto il suo record stagionale con 22 punti. Austin Reaves ha registrato 13 punti e 5 rimbalzi. Tornato a Oklahoma City, Russell Westbrook ha giocato 33 minuti per 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. La squadra era priva di Anthony Davis.

Tutto bene per Phoenix che coglie la sua 20esima vittoria nelle ultime 21. I Suns hanno battuto i Boston 111-90 venerdì sera sulla scia di un ottimo JaVale McGee da 21 punti 15 rimbalzi, 2 stoppate, 2 recuperi. Bene anche Brooklyn che grazie ai 31 punti di Kevin Durant ha espugnato Atlanta. Infine, occhio a Milwaukee che ha fermato Houston (7 vittorie consecutive fino a ieri notte, ndr) mostrando un Giannis Antetokounmpo da 41 punti e 17 rimbalzi. Il greco, peraltro, è diventato il miglior stoppatore nella storia della franchigia davanti ad Aliston Lister.

Indiana Pacers – Dallas Mavericks 106-93

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 124-123

Toronto Raptors – New York Knicks 90-87

NOLA Pelicans – Detroit Pistons 109-93

Cleveland Cavs – Minnesota Timberwolves 123-106