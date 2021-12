NBA, LeBron James sulla vittoria contro OKC: “L’ultima volta li sentivo festeggiare”

Dopo essersi perso i primi due scontri stagionali contro gli Oklahoma City Thunder, nella notte LeBron James è sceso in campo nel terzo appuntamento tra i suoi Lakers ed OKC. Ebbene, il nativo di Akron ha chiuso la contesa con 33 punti, 5 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate in 34 minuti. Permettendo ai californiani di cogliere una vittoria davvero importante.

James si è distinto anche in difesa, con 3 palle rubate, il giorno dopo aver relegato Karl Malone al 12° posto nella lista dei giocatori con più palle rubate nella storia della lega.

Poi, LeBron, ha commentato il bottino di 11 punti di Talen Horton-Tucker, così come i 13 di un positivo Austin Reaves:

“È molto più facile concentrarsi solo su uno di noi in difesa piuttosto che su tutti e cinque. È molto importante per chi ci sta attorno poter essere libero di far. Io, AD, Russ e Melo attiriamo sempre 2, 3 o anche 4 giocatori avversari e siamo in grado di pescare i nostri compagni facendo girare la palla da un lato all’altro del campo.”