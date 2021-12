NBA, stagione finita per Kira Lewis dei New Orleans Pelicans

La guardia dei New Orleans Pelicans, Kira Lewis rimarrà fuori per il resto della stagione a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Lewis aveva sofferto l’infortunio nella prima parte dell’overtime giocato da Nola contro i Nuggets nello scorso mercoledì. La squadra non ha ancora parlato di una possibile data per il rientro del giocatore, mentre il coach Willie Green ha commentato l’infortunio della sua guardia.

Stagione finita anzitempo per Kira Lewis: il commento del coach Green

“Si tratta di una brutta situazione, di qualcosa da cui è difficile recuperare in fretta. Una delle peggiori parti dello sport è dover convivere con la possibilità di incorrere in infortuni di questo genere. Kira è molto importante per la nostra squadra e stava iniziando a trovare la sua giusta dimensione. Subire un infortunio del genere è molto duro per un ragazzo così giovane e in rampa di lancio.”

Nella sua seconda stagione nella lega, Kira Lewis stava mantenendo 6 punti e 1.6 rimbalzi di media in uscita dalla panchina. Il ventenne è stato selezionato durante la scorsa annata con la scelta #23 del Draft.

Il suo infortunio è stato descritto come terrificante dal compagno di squadra Brandon Ingram, con Lewis che ha poggiato male il ginocchio nonostante non avesse avuto contatti con avversari. La guardia è rimasta stesa sul terreno di gioco per qualche minuto prima di tornare negli spogliatoi con l’aiuto dello staff medico.

