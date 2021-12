NBA, LaVar Ball torna all’attacco: “A LaMelo non servono consigli da parte di Michael Jordan”

LaMelo Ball è uno dei giovani più promettenti dell’intera NBA. Il fratello di Lonzo ha infatti conquistato il premio di Rookie of the Year della passata stagione e in questa sta confermando tutto il suo valore. Infatti viaggia a medie di 20.0 punti, 7.7 rimbalzi e 8.3 assist a partita, flirtando sempre con la tripla doppia.

Gli Charlotte Hornets occupano attualmente il nono posto della Eastern Conference con un record di 14-13, in piena corsa per un posto ai playoff dopo diversi anni di assenza. Come ben noto, il proprietario degli Hornets è Michael Jordan, il quale avrà sicuramente dispensato ottimi consigli al giovane giocatore.

Tuttavia, secondo LaVar Ball, suo figlio non necessiterebbe dei consigli della leggenda dei Chicago Bulls. A questo proposito, ecco come si è espresso:

“Perché mai mio figlio dovrebbe aver bisogno dei consigli di Michael Jordan? Che consigli potrebbe dargli? Quand’è stata l’ultima volta che ha vinto un titolo? Da quel momento la lega è cambiata, quindi non capisco proprio che cosa possa dirgli per farlo migliorare.”

Come tutti gli appassionati del mondo NBA sanno, LaVar non è nuovo a queste controverse dichiarazioni. Già in passato aveva provocato Michael Jordan affermando di poterlo battere in uno contro uno. A prescindere da tutto ciò resta il fatto che LaMelo potrà diventare una delle stelle indiscusse della lega negli anni a venire.

Nel frattempo, questa notte Charlotte è attesa dalla sfida contro i Sacramento Kings.

