NBA, Rick Carlisle entra nel protocollo anti-COVID della lega

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista in forza alla redazione di The Athletic, Rick Carlisle è entrato nell’health and safety protocol della NBA e potrebbe non sedersi sulla panchina degli Indiana Pacers per un numero considerevole di partite.

Sources: Indiana Pacers coach Rick Carlisle entered COVID-19 health and safety protocols and could miss multiple games. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2021

La sorte sembra non essersi schierata ultimamente dalla parte della franchigia di Indianapolis, colpita a più riprese e per giunta in successione dalla mancanza di risultati, dalle voci pertinenti una prospettiva di ricostruzione e dalle scomode dichiarazioni di Myles Turner a riguardo della scarsa considerazione offensiva di cui gode negli ambienti della squadra.

Indiana, attualmente al tredicesimo posto della Eastern Conference (11-16) e con pressoché nulle opportunità di poter ancora competere per una qualificazione al torneo play-in che si giocherà in primavera, affronterà domani i Dallas Mavericks di Luka Doncic e Kristaps Porzingis.

