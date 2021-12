NBA, LeBron James frustrato dopo la sconfitta: “Perdere così fa male”

LeBron James è apparso esausto dopo la sconfitta contro i Memphis Grizzlies, mentre la sua espressione sconfitta, ripresa dalle telecamere, ha fatto velocemente il giro del mondo.

Nella partita di ieri, King James ha messo anima e corpo nel provare a vincere la partita, ma non c’è stato nulla da fare. Nella sconfitta dei Lakers per 108 a 95 contro i Grizzlies, LeBron si è potuto consolare con la centesima tripla doppia in carriera, diventando il quinto giocatore a raggiungere tale risultato nella storia della lega.

LeBron James abbattuto dopo la partita: “La squadra può fare molto meglio di così”

Il giocatore in #6 dei gialloviola ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto nette nel post-partita, quando intervistato dai microfoni di TNT.

“Odio perdere, specialmente in questo modo. Sono molto frustrato a causa della sconfitta e a causa del modo in cui stiamo giocando.”

Una stagione da montagne russe per la squadra di Los Angeles, che fin dai nastri di partenza ha avuto gli occhi addosso di tutti gli appassionati della pallacanestro, a causa del roster pieno di grandi nomi. Questo ha portato parecchie aspettative, che finora non si sono realizzate.

Anthony Davis, compagno di squadra e grande amico di LeBron James ha colto in pieno il pensiero del Re, commentando la situazione in cui si trova la squadra.

“Siamo nella situazione in cui dobbiamo giocare come se partissimo sfavoriti in tutte le partite, il che, arrivati a questo punto della stagione è anche vero. Dobbiamo essere in grado di mantenere quel tipo di mentalità, vincere le partite in modo sporco, giocare con il fisico e non concedere nulla agli avversari. Come se non avessimo più nulla da perdere.”

Nonostante i 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, LeBron James non è riuscito a guidare la squadra alla vittoria, che con il progressivo aumento del vantaggio dei Grizzlies, si è abbattuta e non ha ritrovato il ritmo giusto per una possibile rimonta.

Nella situazione in cui si trovano i Lakers però, non sembra esserci tempo per rimuginare sulle sconfitte, e i gialloviola torneranno presto in campo per dimostrare di essere una grande squadra.

