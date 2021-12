NBA, Russell Westbrook sulla sconfitta dei Lakers: “Non dobbiamo abbatterci”

I Los Angeles Lakers sono reduci dalla sconfitta per 108-95 contro i Memphis Grizzlies. Bisogna sottolineare che la franchigia del Tennessee era priva di Ja Morant, Brandon Clarke e Dillon Brooks, ovvero alcuni fra i giocatori chiave della squadra. Questo fa capire le grandi difficoltà che i Lakers stanno vivendo durante questa stagione.

Molto deludente è stata la prestazione di Russell Westbrook, il quale ha messo segno solamente nove punti, conditi da sei rimbalzi e sette assist. Statistiche ben al di sotto delle sue grandi potenzialità. Ecco come si è espresso al termine della partita:

“Siamo perfettamente consapevoli che stiamo giocando al di sotto delle nostre qualità. Dobbiamo giocare in maniera più aggressiva e dare molto di più di quello che stiamo facendo attualmente per vincere le partite. Siamo i Los Angeles Lakers, per questo motivo dobbiamo evitare di fare queste figuracce, che mettono in imbarazzo non solo noi stessi, ma anche i nostri tifosi.”

La causa della sconfitta non è stata solamente la pessima prestazione di Westbrook. Infatti i Lakers hanno totalizzato ben 22 palle perse, le quali hanno causato 27 punti da parte dei Grizzlies. Per poter migliorare il proprio piazzamento in classifica, i gialloviola dovranno sicuramente limitare tutte queste disattenzioni.

La franchigia californiana occupa attualmente il settimo posto della Western Conference con un record di 13-13. Le aspettative poste nei confronti di questa squadra erano sicuramente maggiori ad inizio stagione. Staremo a vedere se riusciranno a riscattarsi contro gli Oklahoma City Thunder, contro i quali hanno già rimediato due scottanti sconfitte.

