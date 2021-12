Risultati NBA, Utah domina Philly, passo falso dei Lakers e vittoria a sorpresa degli Spurs

(18-7) Utah Jazz 118-96 Philadelphia 76ers (14-12)

Nella gara di apertura di questa giornata NBA, gli Utah Jazz superano i Philadelphia 76ers con una facilità che risulta decisamente sorprendente.

La squadra guidata da Joel Embiid parte meglio, guidando la prima frazione di gioco per punti sul 32-27, calando però vertiginosamente nella ripresa dove è sembrato che i Sixers non avessero più energie. Il camerunense è in una serata no, e infatti totalizza solamente 19 punti e 9 rimbalzi con 18 tiri tentati.

Dall’altra parte Donovan Mitchell fa il bello e il cattivo tempo, guidando il gioco della squadra, che comunque riesce a portare ben otto giocatori in doppia cifra. 22 punti e 6 assist per Spida, che assieme a Rudy Gobert, autore di 17 punti e 21 rimbalzi, si aggiudica il terzo posto ad Ovest, dietro Phoenix e Golden State.

La panchina continua ad essere un grande punto di forza per Utah, che può contare su giocatori di livello capaci di portare punti e buone giocate, come Clarkson, Ingles, Rudy Gay e Hassan Whiteside. Il centro ex-Miami dà una grossa mano nel pitturato con 14 punti e 10 rimbalzi.

Per i Sixers si distingue in positivo Seth Curry, che continua a migliorare le sue medie in stagione, in assenza di Ben Simmons, con 18 punti segnati e il 60% dal campo.

(15-11) Memphis Grizzlies 118-95 Los Angeles Lakers (13-13)

Nonostante l’assenza di un pezzo da novanta come Ja Morant, che oltre all’infortunio è entrato nel protocollo COVID, i Memphis Grizzlies riescono a strappare un importante vittoria ai Los Angeles Lakers, tenendosi stretto quel quarto posto a cui puntavano proprio gli uomini di coach Vogel.

Anche in questa partita, le colpe dei Lakers potrebbero essere imputabili alla mancanza di energia, con i gialloviola che sono entrati meglio in gara, rallentando però di molto nel secondo tempo.

LeBron James può togliersi la soddisfazione di essere il quinto giocatore all-time a raggiungere le 100 triple doppie, con 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist; coadiuvato da un Anthony Davis da 22-8 però, non è stato abbastanza per permettere ai losangelini di vincere.

Il secondo tempo giocato dai Memphis Grizzlies potrebbe essere un esempio su come gestire una seconda frazione di gioco: la squadra esce dallo spogliatoio senza accusare troppo la stanchezza, e gioca in modo preciso in attacco, limitando anche i Lakers in difesa.

Jaren Jackson Jr è il miglior marcatore dei suoi, con 25 punti mentre Desmond Bane è un cecchino dall’arco, con 23 punti e 5 triple segnate. Da segnalare anche i 12 punti di Tyus Jones e De’Anthony Melton che portano a quattro su cinque il numero di titolari in doppia cifra per coach Jenkins.

(9-15) San Antonio Spurs 123-111 Denver Nuggets (12-13)

San Antonio entra in campo con una verve diversa e superiore rispetto a Denver che non fa altro che subire il gioco dei ragazzi di Popovich per tutta la partita, non dando mai l’idea di poter ribaltare la situazione.

I Nuggets continuano il loro momento no, collezionando ben nove sconfitte nelle ultime 12 partite giocate. Denver risente parecchio della rotazione corta e della forma fisica non ottimale di alcuni giocatori, tra cui Nikola Jokic che nonostante la tripla doppia da 22-13-10 non può far altro che assistere alla disfatta dei suoi.

Gli Spurs partono con il piede sull’acceleratore, fermandosi solo al suono della sirena finale. Ben cinque giocatori in doppia cifra e un dominio su praticamente tutte le statistiche: rimbalzi, assist, stoppate e punti nel pitturato. Derrick White è il miglior marcatore dei neroargento, segnando 23 punti mentre dietro di lui, Lonnie Walker IV si ferma a 21. Il gioiellino di casa Dejounte Murray guida la truppa con 20 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, chiudendo con un’altra prestazione eccelsa che potrebbe portarlo ad una convocazione all’All-Star Game.

San Antonio non dà mai l’impressione di poter calare, e si prende una vittoria importante dopo due sconfitte di fila con i Suns e i Knicks.