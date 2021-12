È stata la notte di Nikola Jokic che, grazie alla sua tripla doppia da 39 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, regala a Denver la vittoria all’overtime contro i Pelicans. Una prestazione superba da parte dell’MVP in carica, sempre più a suo agio all’interno delle meccaniche di gioco dei Nuggets.

Pure dominance from the MVP* *AKA the best player in the world #MileHighBasketball pic.twitter.com/0uxcyGnBkb — Denver Nuggets (@nuggets) December 9, 2021

Nikola Jokic: “Abbiamo segnato e non ci siamo più fermati”

Partita combattuta dal primo fino all’ultimo quarto, tanto che non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore. All’overtime sale in cattedra Nikola Jokic, che segna nei cinque minuti supplementari 11 dei suoi 39 punti totali. Una vittoria arrivata soprattutto grazie alla fiducia che i compagni hanno dato a The Joker, come spiega nel post partita:

“Questa vittoria è bellissima perché non abbiamo mai mollato. La squadra ha creduto in me, il coach aveva preparato delle giocate appositamente per me: mi sento davvero a mio agio, sento la fiducia dei miei compagni e mi trovo bene negli schemi. All’overtime appena la palla è entrata non ci siamo più fermati, siamo stati bravi a non concedergli tanto”

The m̶a̶n̶ ̶ MVP of the hour 🃏 Hear from Nikola following his dominant performance! pic.twitter.com/TNn8dRHrg1 — Denver Nuggets (@nuggets) December 9, 2021

Mike Malone: “Nikola è uno dei migliori giocatori NBA degli ultimi anni”

Si gode la vittoria coach Mike Malone che, nel post gara, spiega l’importanza di avere in squadra un giocatore del calibro di Nikola Jokic:

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e ne abbiamo avuto la testimonianza: abbiamo sofferto ma siamo stati in grado di reagire. Nikola è metodico, se non ti supera in velocità lo farà grazie alla sua astuzia e abilità: è uno dei migliori giocatori clutch in NBA degli ultimi cinque anni e oggi ne ha dato la dimostrazione”

Denver tornerà in campo questa notte in casa dei San Antonio Spurs.

Leggi anche:

Risultati NBA: Jokic da MVP per superare i Pelicans, Houston ne scrive 7. Bene Jazz, Warriors e Mavs

NBA, Matt Thomas entra nel protocollo anti-Covid della lega

NBA, Adebayo out 4-6 settimane dopo l’operazione al pollice