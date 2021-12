NBA, Adebayo out 4-6 settimane dopo l’operazione al pollice

È andata bene l’operazione di Bam Adebayo. Il centro dei Miami Heat si è sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata di lunedì per risolvere l’infortunio al pollice della mano destra. Adebayo dovrà ora rimanere fermo per almeno 4-6 settimane.

Un brutto colpo per i Miami Heat che, dopo un ottimo inizio di stagione, hanno iniziato ad avere diversi problemi soprattutto sul lato fisico. Adebayo si è fatto male lunedì nella sconfitta contro i Denver Nuggets, procurandosi una rottura totale di un legamento del pollice destro.

Un’assenza pesantissima per Miami e per coach Spoelstra, che dovrà ingegnarsi per provare a sostituire il suo centro titolare, per quanto possibile, in maniera adeguata. Adebayo è un uomo chiave per la squadra, come testimoniano i suoi 18.7 punti e 10.2 rimbalzi di media. La sua, inoltre, non è l’unica situazione complicata in casa Heat.

Oltre ad Adebayo, infatti, Miami sta facendo i conti con i problemi al coccige di Jimmy Butler. La stella della squadra era appena rientrata proprio per un infortunio in quella zona del corpo, subendo però un’immediata ricaduta alla prima partita dopo il ritorno in campo.

