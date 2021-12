NBA, RJ Barrett sulla vittoria dei Knicks: “Dobbiamo continuare così”

I New York Knicks sono reduci dalla vittoria per 121-109 contro i San Antonio Spurs. Per la squadra della Grande Mela si tratta della prima vittoria in quel di San Antonio dal 2014. Buona parte del merito deve essere attribuita a RJ Barrett, il quale ha concluso la partita con 32 punti realizzati, frutto di un ottimo 7/8 da dietro l’arco.

Il giocatore dei Knicks veniva da un momento piuttosto travagliato. Infatti nelle ultime due settimane ha sofferto di un problema allo stomaco, che ne ha limitato considerevolmente le prestazioni. A questo proposito, ecco come si è espresso ad ESPN:

“Il disturbo che ho avuto è stato molto fastidioso, ma ho sempre cercato di giocare al meglio delle mie possibilità. Penso che questa sera la difesa avversaria si sia concentrata particolarmente su Julius (Randle), lasciandomi molto spazio. Sono stato in grado di approfittarne e realizzare molti canestri. Dobbiamo continuare così anche nelle prossime partite.”

Barrett viaggia a medie di 14.8 punti, 5.8 rimbalzi e 2.1 assist a partita. Sicuramente ci si aspetterebbe un rendimento migliore da un giocatore di questo calibro. La stagione di New York è stata piuttosto altalenante fino a questo punto. Infatti il record recita 12-12, valido per l’undicesimo posto nella Eastern Conference.

Staremo a vedere se questa vittoria riuscirà ad infondere nei Knicks la grinta agonistica della passata stagione. Prossimo apputamento fissato nella notte contro gli Indiana Pacers.

