NBA, Rick Carlisle commenta il momento di Indiana: “Non dobbiamo mollare”

Gli Indiana Pacers stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante la recente vittoria per 116-110 contro gli Washington Wizards, la squadra occupa il tredicesimo posto della Eastern Conference con un record di 10-16. Inoltre, ultimamente sono circolate diverse indiscrezioni riguardanti un possibile rebuilding della franchigia nel corso del prossimo mercato NBA.

Sources: The Indiana Pacers are moving toward rebuild, receptive to trade talks centered on Caris LeVert and either Domantas Sabonis or Myles Turner.

Story with @bkravitz at @TheAthletic: https://t.co/2bGjubFtWe

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021