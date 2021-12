NBA, Staples Center: cominciata la rimozione dell’insegna

Non è un segreto che lo Staples Center cambierà nome a partire dal giorno di Natale. La casa di Lakers e Clippers approccia poco a poco al ‘cambio di veste’.

Staples Center: così cambia la casa di Lakers e Clippers

Un servizio in onda su ABC7 Los Angeles mostra i lavori alla luce del sole per l’avvio del processo di sostituzione della celebre insegna. Crypto.com, lo ricordiamo, pagherà oltre 700 milioni da title sponsor per i prossimi 20 anni alla venue losangelina che ospita le partite NBA casalinghe di Lakers e Clippers.

