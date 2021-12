NBA, CJ McCollum quinto realizzatore ogni epoca con la maglia dei Trail Blazers

In una serata dove mancava il suo partner in crime in senso sportivo, Damian Lillard, CJ McCollum ha trovato il modo di prendersi la scena. Grazie ai 28 punti mandati a referto contro i Detroit Pistons, il #3 dei Blazers ha fatto un ulteriore passo nella storia dei Trail Blazers salendo in top 5 per punti segnati. Ora al quinto posto all-time, CJ McCollum si lascia alle spalle Clifford Robinson

CJ McCollum 5° all-time per punti in maglia Blazers | CLASSIFICA

Clyde Drexler 18.040 Damian Lillard 17.244 LaMarcus Aldridge 12.562 Terry Porter 11.330 CJ McCollum 10.425 Clifford Robinson 10.405 Jerome Kersey 10.067 Jim Paxson 10.003 Geoff Petrie 9732 Mychal Thompson 9215

in aggiornamento

