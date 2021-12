NBA, vaccinazione obbligatoria per entrare in Canada dal 15 gennaio

Stando alla testimonianza di Shams Charania, giornalista in forza alla redazione di The Athletic che ricorda fedelmente i dettami della conferenza stampa del ministro canadese Marco Mendicino tenutasi il mese scorso, a partire dal giorno 15 gennaio 2022 potranno entrare in territorio canadese solamente gli individui che abbiano completato il proprio iter vaccinale. La decisione, presa evidentemente dal governo canadese e riguardante tutti gli aspetti della vita del Paese, gode anche di una più che discreta risonanza cestistica. A tal proposito, potranno recarsi a Toronto per affrontare i Raptors oltrefrontiera solamente i giocatori NBA sottopostisi all’intero processo di vaccinazione, in quanto valutati ovviamente all’interno del macro novero di cittadini residenti in nazioni straniere che effettuano l’attraversamento del confine.

Sources: Beginning Jan. 15, any NBA player who is not fully vaccinated will be unable to enter Canada to play games in Toronto. Canadian government will require all individuals entering Canada to be fully vaccinated. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021

In aggiunta, nelle ultime ore la lega ha avvertito ogni franchigia a riguardo delle possibili sanzioni predisposte per punire la violazione di una decisione governativa di tal genere. Qualora un giocatore, partito con la squadra di pertinenza per il Canada, non dovesse essere in possesso del certificato di vaccinazione in sede di scrutinio, potrebbe ricevere una riduzione dello stipendio, una multa, una sospensione od altre contromisure della medesima spiacevolezza.

If a player can’t show proof of full vaccination and misses a game in Toronto, he would be subject to reduction of compensation and may be subject to fine, suspension or other action, NBA informs teams today. https://t.co/0W8rIjSTGV — Shams Charania (@ShamsCharania) December 7, 2021

