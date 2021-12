Piove sul bagnato in casa dei Miami Heat che, oltre alla sconfitta casalinga contro Memphis, sono con il fiato sospeso per Jimmy Butler: il numero 22 di coach Spoelstra, infatti, è caduto violentemente sul coccige, aggravando una situazione già non proprio positiva. Butler verrà rivalutato nelle prossime.

#MEMvsMIA INJURY UPDATE: Jimmy Butler left tonight's game after re-aggravating his tail bone injury and will not return. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 7, 2021

Un brutto infortunio per Jimmy Butler che aggrava la sua situazione

Jimmy Butler questa notte è tornato in campo dopo aver saltato le ultime quattro partite sempre a causa di un problema al coccige. All’inizio del primo quarto della sfida contro i Grizzlies, Butler penetra in area cercando di andare a segno in layup, ma i difensori di Memphis chiudono bene facendogli perdere l’equilibrio: da lì una violenta caduta che condizionerà tutta la partita del numero 22 degli Heat.

Jimmy Butler getterà la spugna a metà del terzo quarto, chiudendo la sua partita con 10 punti, cinque rimbalzi e quattro assist: ora si sottoporrà a tutti gli accertamenti dovuti per capire l’entità dell’infortunio.

Erik Spoelstra polemico: “Era fallo su Butler ma gli arbitri hanno fatto proseguire”

Coach Erik Spoelstra non può essere felice dopo questa notte, conclusasi con una sconfitta della sua squadra e con il suo diamante uscito abbastanza malconcio dalla gara. Spoelstra è polemico con gli arbitri, rei di non aver fischiato fallo a Jimmy Butler:

“C’è stato un contatto, è stato spintonato ed è caduto violentemente sul coccige: non ci poteva andare peggio: è sempre uno sport di contatto, queste cose sono imprevedibili ma quello era fallo e non è stato chiamato. Sicuramente la situazione si è riaggravata, da quella caduta in poi non è stato più lo stesso: oggi farà degli esami più approfonditi, speriamo di ricevere buone notizie”

Erik Spoelstra provides the best update he can on Jimmy Butler's status and breaks down what went wrong for Miami in their loss to Memphis@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/mzDH7uWnrf — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) December 7, 2021

Miami tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Bucks.

