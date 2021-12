NBA, lesione al legamento del pollice della mano destra: Bam Adebayo si opera

Dopo aver saltato tre delle prime 21 partite stagionali, Bam Adebayo è costretto a uno stop più lungo, di almeno un mese. Necessaria infatti un’operazione chirurgica per intervenire sulla lesione al legamento ulnare collaterale del pollice destro. La conferma ufficiale arriva dai Miami Heat.

INJURY UPDATE: Bam Adebayo suffered a torn Ulnar Collateral Ligament in his right thumb during Monday's game vs Denver and will undergo surgery this weekend.

A timetable on his return will be provided post-surgery.

