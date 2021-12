NBA, Julius Randle e lo scambio acceso con Fournier: “Fa parte della comunicazione di una squadra”

Nella sconfitta per 119 a 115 dei New York Knicks contro i Chicago Bulls, un episodio accaduto in campo ha attirato l’attenzione di giornalisti ed addetti ai lavori di tutto il mondo.

Verso la fine del secondo quarto, i Knicks si trovavano sotto di ben 18 punti contro i Bulls e le telecamere hanno pescato Julius Randle ed Evan Fournier mentre discutevano animosamente riguardo i compiti difensivi e i rimbalzi.

Julius Randle commenta l’accaduto: “Episodi che succedono in una squadra”

Guardando la situazione dall’esterno, è sembrato a tutti che ci fossero problemi tra i due, ma Julius Randle è prontamente intervenuto per chiarire l’accaduto.

“Nell’inquadratura, sembra che stiamo litigando. Siamo tornati negli spogliatoi per parlarne. Nonostante tutto, è chiaro ad ognuno di noi che nella squadra tutti si prendono cura dei propri compagni, e che tutti fanno parte di questo percorso. Ci possono essere differenze, si può parlare e comunicare in modi diversi. Credo che quello che c’è stato sia semplice comunicazione tra di noi, tra tutti noi.”

A conferma di ciò, sono stati proprio Randle e Fournier a guidare la squadra alla quasi rimonta nel secondo tempo; nei sette minuti successivi, hanno entrambi segnato ben 7 punti a testa, suonando la carica per la squadra. Lo stesso Evan Fournier ha commentato l’accaduto, ribadendo quanto detto dal compagno.

“Comunicare è la chiave per vincere le partite. Preferisco arrivare a discutere in modo animato piuttosto che non dire nulla e tenermi tutto dentro. Cose come questa accadono sempre, e sono felice che sia accaduto perché ci ha portato a giocare molto meglio nel secondo tempo.”

Nonostante i buoni propositi però, New York aveva troppi punti da recuperare e non è riuscita a compiere l’impresa. Con la squadra che attualmente possiede il record di 11 vittorie e 11 sconfitte, coach Thibodeau ha il compito di cercare equilibrio, e trasmetterlo ai propri giocatori.

Leggi anche:

Risultati NBA, 18° successo di fila per i Suns; Grizzlies vittoria da record: tempesta perfetta sui Thunder

NBA, Coby White positivo al COVID-19

NBA, Josh Giddey ed Evan Mobley nominati Rookie of the Month