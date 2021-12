NBA, Josh Giddey ed Evan Mobley nominati Rookie of the Month

La lega ha annunciato che i Rookie of the Month del mese di ottobre/novembre sono Josh Giddey degli Oklahoma City Thunder (per la Western Conference) ed Evan Mobley dei Cleveland Cavaliers (per la Eastern Conference).

Josh Giddey conferma le aspettative dei tifosi di OKC, per ora

Partendo da Giddey, il 19enne australiano ha ottenuto il premio grazie ad una media di 10.4 punti, 7.2 rimbalzi e 5.8 assist nelle 20 partite disputate finora; nonostante alcune evidenti lacune (su tutte la meccanica di tiro, decisamente poco brillante considerando gli standard NBA), la guardia ha messo in mostra un talento cristallino ed un’ottima visione di gioco, mostrando quindi segnali più che incoraggianti per il futuro.

Considerando anche lo stato di rebuilding in cui si trovano i Thunder, Giddey avrà comunque tutto il tempo per lavorare sul proprio gioco ed abituarsi al basket americano.

Cleveland si prepara al post-Love: ecco Evan Mobley

Ad Est, Evan Mobley ha invece già dimostrato di avere le carte in regola per diventare un big man dominante. La media di 14.4 punti ed 8 rimbalzi del 20enne è in realtà solo un assaggio delle doti dell’ala grande, che ha dimostrato una grande versatilità su entrambi i lati del campo (anche tenendo conto dell’insolito quintetto dei Cavaliers).

Sembra quindi che Cleveland abbia trovato immediatamente un degno successore di Kevin Love, ormai in declino costante da un paio di anni.

Leggi anche:

NBA, lesione al legamento del pollice della mano destra: Bam Adebayo si opera

Giannis Antetokounmpo batte Charlotte al fotofinish: 40 punti per lui

NBA, Joel Embiid: “Ho bisogno di tempo per tornare in forma”