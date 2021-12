NBA, LeBron è già negativo al Covid: sarà in campo contro i Clippers

La quarantena forzata è durata meno di quel che si temeva: LeBron James ha finito in anticipo il suo periodo di isolamento e sarà a disposizione dei Lakers per la stracittadina di questa notte contro i Clippers. Il Re era risultato positivo al Covid martedì e, come da severo protocollo NBA, avrebbe dovuto rimanere in quarantena per 10 giorni o fino a doppio tampone negativo a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Alla fine la seconda strada è quella che ha restituito LeBron ai Lakers visto che, alla fine, si è trattato solo di un falso positivo. LeBron, lo ricordiamo, è completamente vaccinato, nonostante le sue parole sulla libertà di scelta personale avessero scatenato qualche discussione ad inizio campionato.

Nel mirino di LeBron ci sono i Clippers

Una bellissima notizia per coach Vogel e i Lakers tutti, che potranno riavere a disposizione il proprio miglior giocatore per la partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers. Alla fine la quarantena forzata ha costretto LeBron a saltare solamente una gara: quella contro i Sacramento Kings, comunque vinta in scioltezza dai suoi compagni di squadra.

In questo inizio di stagione complicato per i gialloviola, che hanno un record di 12 vinte e 11 perse, LeBron sta tenendo le solite grandiose medie: 25.8 punti, 6.8 assist e 5.2 rimbalzi per partita, in 36.9 minuti di utilizzo.

