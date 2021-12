NBA, Coby White positivo al COVID-19

I Chicago Bulls saranno costretti a fare a meno di Coby White, risultato positivo al COVID-19 nella giornata di ieri. Il playmaker prenderà quindi parte ai protocolli di salute e sicurezza delle lega, che lo obbligheranno a rimanere lontano dalla squadra per almeno 10 giorni (4 partite).

Il giocatore (da poco rientrato da un infortunio alla spalla) ha finora messo a referto una media di 6.1 punti e 2.6 rimbalzi dalla panchina, continuando a faticare nel suo terzo anno con la casacca di Chicago.

Il coach dei Bulls Billy Donovan ha parlato della situazione particolare di White, ancora alla ricerca della forma migliore dopo gli ultimi problemi fisici. Queste le parole dell’allenatore, riportate da ESPN:

Non puoi mai sapere come andrà a finire quando qualcuno risulta positivo. Mi dispiace per Coby [White] perché è appena tornato da un infortunio alla spalla. Stava provando a tornare in forma e ora avrà un altro periodo in cui non potrà fare nulla sul campo finché la lega non gli permetterà di fare un test cardiaco, tra non so quanto tempo.

Il COVID non è l’unica sfida: dobbiamo gestire anche diversi giocatori con l’influenza o che sono malati.