NBA, Devin Booker e Trae Young nominati giocatori della settimana

Sono Devin Booker dei Phoenix Suns per la Western Conference e Trae Young degli Atlanta Hawks per la Eastern Confernce gli NBA Players of the Week di questa sesta settimana di regular season. Entrambi i giocatori sono alla prima nomination nella stagione 2021-22.

NBA Players of the Week for Week 6.



West: Devin Booker (@Suns)

East: Trae Young (@ATLHawks) pic.twitter.com/ug4thrdPmW — NBA (@NBA) November 29, 2021

Le statistiche degli NBA Players of the Week

Partiamo con Devin Booker, che nella settimana appena conclusa ha vinto 4 partite su 4 con i suoi Phoenix Suns, prolungando la striscia di vittorie della franchigia a 16 consecutive. Booker ha messo a segno 30.0 punti di media a partita, tirando con più del 50% sia dal campo che da oltre l’arco. Tre i trentelli messi a segno dalla guardia, inclusa la prestazione da 35 punti con 14 su 21 dal campo contro i Cavs. Per lui anche 3.5 assist e 2.3 rimbalzi a partita.

Trae Young ha preso per mano gli Atlanta Hawks durante questa settimana, segnando sempre più di 30 punti nelle 4 partite disputate (3W-1L). Young ha viaggiato con 31.1 punti, 4.0 rimbalzi e 8.5 assist di media a partita, tirando anche lui con più del 50% sia dal campo che da oltre l’arco. Da segnalare la doppia-doppia da 31 punti e 10 assist messa a referto in 27 minuti con i Grizzlies.

Leggi anche:

NBA, Frank Vogel: “Con small-ball più spazio per Russ, Davis e LeBron”

NBA, Michael Porter Jr. si sottoporrà a una nuova operazione alla schiena

NBA, Joe Harris fuori almeno un mese per operazione alla caviglia