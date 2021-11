I Denver Nuggets riescono a interrompere la serie di sei sconfitte consecutive, vincendo questa notte contro i Miami Heat: atmosfera bollente alla FTX Arena, dove i tifosi di casa hanno fischiato in continuazione Nikola Jokic. Una strategia che non è servita più di tanto, visto che l’MVP torna a casa tranquillo e con la vittoria.

Nikola Jokic: “Vittoria importante, era questo il nostro obiettivo”

I tifosi dei Miami Heat non hanno perdonato al serbo il brutto fallo di reazione ai danni di Markieff Morris: Nikola Jokic non era il benvenuto a Miami dove, però, ha giocato una grande partita da 24 punti, 15 rimbalzi e sette assist. Un bel ritorno per l’MVP – assente nelle ultime quattro gare per un problema al polso – che centra la tanto agognata vittoria, come spiega nel post partita:

“Avevamo bisogno di questa vittoria, era da troppo tempo che non vincevamo: è dura quando, nonostante i tuoi sforzi, non riesci a portare a casa il risultato. Oggi è stata una partita dura, dove abbiamo tirato fuori il meglio di noi: se giochiamo come sappiamo fare possiamo fare una grande stagione. Il passato è un capitolo chiuso, ora guardiamo avanti e ripartiamo da questa vittoria, che è la cosa più importante”

Nikola Jokic e i fischi dei tifosi di Miami

Nikola Jokic ha giocato sotto una bordata di fischi, un fattore che però non ha impensierito l’MVP:

“Amico ho giocato in Serbia, dove sanno bene come intimorirti: oggi c’era una bella atmosfera, è normale che loro abbiamo reagito così, ma i fischi non mi hanno disturbato minimamente”

I Nuggets torneranno in campo nella notte tra mercoledì e giovedì, quando voleranno a Orlando per affrontare i Magic.

