NBA, Phoenix supera anche i Nets. Booker: “Ora pensiamo agli Warriors”

I Phoenix Suns ne scrivono 16. Sono queste le vittorie consecutive che Devin Booker e compagni hanno raggiunto dopo il successo 113-107 sul campo dei Brooklyn Nets. Una vittoria che ora li porta ad una sola dal record di franchigia fatto registrare nella stagione 2006/07, quando le vittorie di fila furono 17.

In quei Suns giocava un certo Steve Nash, ora allenatore proprio dei Brooklyn Nets superati nella notte NBA. Non bastano infatti un Kevin Durant da 39 punti, 9 rimbalzi e 7 assist e la tripla-doppia di James Harden (12-13-14). La banda di Monty Williams espugna il Barclay Center con una prestazione corale, sublimata dai 30 punti di Devin Booker.

La stella dei Suns finirà il match con 30 punti, 16 dei quali raccolti nel solo primo periodo. Ma è lo stesso Booker a sottolineare la grande intensità difensiva dell’intero team e, nello specifico, di Mikal Bridges:

“E’ impressionante. Questa è roba da first team all defense. E’ ciò che urlavamo là fuori, a bordocampo. Lo urlavamo tutti”

Sottoscrivere le parole di Devin Booker è doveroso. Mikal Bridges ha giocato un ruolo fondamentale nella partita, limitando quanto più possibile gli attacchi avversari. Ha chiuso la partita con 13 punti, 6 rimbalzi e 7 palle rubate (massimo in carriera), mettendo le catene a James harden su tutti. Il Barba, marcato soprattutto dalla giovane guardia dei Suns, ha chiuso la partita con 7 palle perse e col 26.7% dal campo.

Superata la pratica Nets, Devin Booker ha condiviso coi reporter il grande entusiasmo nell’affrontare martedì notte i Golden State Warriors. Anche se Steve Kerr e compagni dovessero perdere contro i Clippers stanotte, il match sarebbe comunque valido per decidere la migliore squadra della Western Conference. Suns (17-3) e Warriors (17-2) si sfideranno tre volte nel giro di dicembre. Booker e compagni sono pronti.

“Non vediamo l’ora. Ovviamente non è una partita di Playoff, non ci si gioca nulla, ma sarà una grande partita. Si sfideranno i due migliori record della lega, l’energia e l’intensità saranno altissime”

"I'm looking forward to it." Devin Booker on #Suns facing #Warriors on Tuesday in Phoenix.

Top two teams in #NBA.

Warriors 17-2. Suns 17-3. pic.twitter.com/p3V6vBTE8l

— Duane Rankin (@DuaneRankin) November 28, 2021