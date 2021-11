NBA, Donovan Mitchell sulla sconfitta coi Pelicans: “Abbiamo giocato davvero male”

Gli Utah Jazz sono reduci dalla sconfitta per 98-97 contro i New Orleans Pelicans. Questa si tratta della seconda sconfitta casalinga consecutiva per la franchigia allenata da Quin Snyder. Utah era in vantaggio di due punti a trenta secondi dalla fine della partita. A quel punto, Donovan Mitchell si è reso protagonista di un attacco forzato, che ha portato al recupero palla da parte di New Orleans e alla tripla decisiva di Devonte’ Graham.

First off, this is ummm … a terrible possession by Donovan Mitchell. Pelicans take the lead with Devonté Graham's transition 3. Bench goes absolutely nuts pic.twitter.com/OXrpqP5oZp — Shane Young (@YoungNBA) November 27, 2021

Al termine della partita, ecco come si è espresso il leader dei Jazz:

“Abbiamo giocato davvero male, io in primis. Ultimamente non sto giocando al massimo delle mie potenzialità. Dobbiamo darci una svegliata. La colpa non è del nostro allenatore o degli assistenti, ma solo nostra. Bisogna far sì che queste debacle non accadano più in futuro.”

Come già accennato in precedenza, anche nei giorni scorsi Utah ha subito una sconfitta molto simile contro i Memphis Grizzlies. In quell’occasione, i Jazz erano addirittura in vantaggio di sei punti quando mancava 1:28 al termine del match. Questo dimostra l’incapacità della squadra di concludere i match nel momento decisivo.

Nonostante ciò, Utah occupa il terzo posto della Western Conference con un record di 12-7. Mitchell viaggia a medie di 22.9 punti, 4.3 rimbalzi e 4.9 assist a partita. Staremo a vedere se ci sarà la reazione sperata questa notte sempre contro i Pelicans.

Leggi anche:

NBA, coach Thibodeau commenta la sconfitta contro i Suns

NBA, LeBron James scocciato per la sconfitta: “Ho giocato in modo orribile”

NBA, Isaiah Stewart commenta la gomitata di LeBron James