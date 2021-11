NBA, Joel Embiid, 42 punti di ritorno dal Covid: “Sono fortunato ad essere qui”

Nonostante la frustrante sconfitta casalinga subita dai Minnesota Timberwolves 121-120 al secondo OT, i Philadelphia 76ers non possono non essere contenti che la loro stella sia tornata in campo. Dopo settimane di assenza, infatti, Joel Embiid è tornato a calpestare il parquet del Wells Fargo Center. E lo ha fatto in grande stile, mettendo a referto 42 punti e 14 rimbalzi, non abbastanza però per strappare l’undicesima vittoria stagionale.

Il centro camerunense si era dovuto fermare ad inizio novembre a seguito del suo contagio da Covid-19, un contagio che lo ha fortemente messo in difficoltà. Così come ci racconta lo stesso giocatore.

Ai microfoni americani nel post partita, Joel Embiid ha condiviso tutta la sua gioia nell’essere guarito dal virus, confessando di aver passato delle settimane davvero difficili:

“I really thought I wasn’t going to make it. It was that bad.” 😳

Joel Embiid's bout with COVID-19 was worse than he ever imagined. pic.twitter.com/JE3zK0PElT

