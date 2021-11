NBA, gli Atlanta Hawks riscrivono i record grazie alla loro striscia di vittorie

Gli Atlanta Hawks sono reduci dalla netta vittoria per 132-100 contro i Memphis Grizzlies. Per la franchigia della Georgia si tratta della settima vittoria consecutiva con uno scarto maggiore di dieci punti lasciato agli avversari. Questa si tratta della striscia più lunga nella storia della squadra.

Grande protagonista di serata è stato Trae Young, il quale ha messo a segno 31 punti conditi da dieci assist. La striscia di vittorie risale allo scorso 15 novembre, quando gli Hawks sconfissero i Milwaukee Bucks con più di venti punti di scarto. Fino a quel momento, la stagione degli scorsi finalisti della Eastern Conference non era stata per nulla esaltante.

Infatti Atlanta veniva da una serie di sei sconfitte consecutive e occupava i bassifondi della Conference. Tuttavia, grazie ad un ispirato Young, gli Hawks sembrano aver ritrovato la grinta e la freschezza degli scorsi playoff. Il play viaggia a medie di 25.6 punti, 3.6 rimbalzi e ben 9.2 assist a partita.

Per quanto riguarda gli assist, Young è il terzo più prolifico dell’intera lega a pari merito con James Harden e alle spalle di Chris Paul. Atlanta ora è settima ad Est. Staremo a vedere se riuscirà a dare continuità alle ultime prestazioni anche nel prossimo match contro i New York Knicks in programma questa notte.

