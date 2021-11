NBA, Joel Embiid entra nel protocollo di salute e sicurezza

Assenze importanti in casa Philadelphia 76ers, poiché dopo Tobias Harris, Isaiah Joe e Matisse Thybulle, anche Joel Embiid dovrà rimanere fuori forzatamente dopo essere entrato all’interno dei protocolli di salute e sicurezza definiti dalla NBA. Secondo quanto riporta Shams Charania, il centro salterà la partita di stasera contro i Knicks. Non è noto se sia risultato positivo al COVID-19, ma in tal caso dovrebbe osservare la quarantena di almeno 10 giorni o risultare negativo due volte a 24 ore di distanza.

Dall’inizio della regular season, il camerunese sta viaggiando con una media 21.4 punti, 9.4 rimbalzi e 4 assist, tirando con il 43.5% dal campo di cui il 39.4% dalla lunga distanza. Senza di lui i Sixers, primi ad Est, dovranno limitare i danni in quanto nei prossimi dieci giorni giocheranno contro Knicks, Bucks, Raptors, Pacers, Jazz e Nuggets.

Leggi Anche

NBA, prestazione da record per Ricky Rubio: i suoi numeri

NBA, Steve Nash commenta lo stato di forma di James Harden

NBA, Siakam al debutto stagionale contro Brooklyn