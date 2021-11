Risultati NBA, i Lakers cadono dopo 3 supplementari, Warriors e Bucks OK, Jazz KO con NOLA

Sorprendente sconfitta dei Los Angeles Lakers che sul campo di casa ha dovuto cedere contro 3 tempi supplementari contro i Sacramento Kings nonostante i 30 di LeBron James – conditi da 11 assist e 7 rimbalzi – e la tripla doppia di Russell Westbrook da 29 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. AD ha chiuso invece con 23 punti a referto. Dall’altra parte da segnalare i 34 di Fox ed i 25 di Hield.

Per NOLA arriva invece la seconda vittoria consecutiva, stavolta registrata contro Utah. Prova corale di livello per la compagine allenata da Green che ha visto in Brandon Ingram il suo leader scorer. Continua la conseguente marcia di Phoenix – alla sua 15esima W consecutiva – contro New York. Bene anche GSW su Portland, così come Milwaukee sui Nuggets.

Chicago Bulls – Orlando Magic 123-88

Charlotte Hornets – Minnesota Wolves 133-115

Indiana Pacers – Toronto Raptors 114-97

Washington Wizards – OKC Thunder 101-99

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 132-100

San Antonio Spurs – Boston Celtics 96-88

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 120-109

NOLA Pelicans – Utah Jazz 98-97

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 137-141 3dts

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 118-103

New York Knicks – Phoenix Suns 97-118