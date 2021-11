Vittoria al cardiopalma per i Memphis Grizzlies, che vincono in trasferta contro Utah grazie alla tripla di Jaren Jackson Jr. a sei secondi dal termine: una giocata spettacolare che regala il sorpasso e la vittoria a Memphis. Notte da eroe per Jackson Jr. che, oltre ai tre punti decisivi, registra anche il suo season-high.

La vittoria dei Grizzlies passa per le mani sia di Jaren Jackson Jr. che di Ja Morant, autore di 32 punti, quando negli ultimi secondi confezionano la giocata perfetta: JJJ sovrasta letteralmente Rudy Gobert nella palla a due a metà campo, servendo così Morant che cerca subito l’area avversaria. Una volta dentro serve all’esterno Jackson Jr. che, con la calma e la freddezza di un cecchino, mette la tripla della vittoria a 5.7 secondi dalla fine.

L’entusiasmo dei Grizzlies è alle stelle, con JJJ che spiega a fine partita come lui e i suoi compagni hanno lottato fino alla fine per portarsi a casa la vittoria:

"We just brought the energy every possession. We were together man, we were just doing it together."@jarenjacksonjr talks to @thefishnation after his game-winning triple against the Jazz pic.twitter.com/jkP8kO9Y4P

