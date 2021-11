NBA, Jaylen Brown torna in campo questa notte contro i Rockets

Dopo aver saltato le ultime otto partite causa infortunio, Jaylen Brown tornerà in campo questa notte. I suoi Boston Celtics saranno impegnati nella sfida casalinga contro gli Houston Rockets, fanalino di coda della NBA, fermi a una sola vittoria fino ad ora. Jaylen Brown aveva subito uno stiramento del bicipite femorale della coscia destra.

Jaylen Brown torna: il punto in casa Celtics

Il ritorno di Jaylen Brown è senz’altro un’ottima notizia per i Boston Celtics. Coach Udoka ritrova così il suo miglior realizzatore in questa stagione, al momento fermo a 25.6 punti di media a partita. Sfortunatamente per lui, Brown non era il solo giocatore fermo ai box. Il centro Robert Williams si era fermato settimana scorsa, ma per questa notte i Celtics l’hanno listato come “probable”.

In mattinata Williams aveva dichiarato di sentirsi bene, dopo diversi esami al ginocchio infortunato. Josh Richardson invece viene listato come “questionable” secondo quanto riporta ESPN, a causa di una malattia, che fortunatamente non è Covid. Sempre secondo ESPN, anche Dennis Schroder è listato come “probable”, dopo aver subito una distorsione alla caviglia sinistra.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green: “Voglio essere ancora Difensore dell’Anno”

Corner Three #4: Top e Flop della settimana NBA

NBA, Tyronn Lue: “Bello rivedere in campo Serge Ibaka”