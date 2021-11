NBA, Tyronn Lue: “Bello rivedere in campo Serge Ibaka”

Nella notte i Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Dallas Mavericks. Una gara combattuta che però ha visto trionfare i Clippers. Protagonista della serata è stato Reggie Jackson il quale ha segnato 23 punti importantissimi. Anche il capo allenatore, Tyronn Lue, ha voluto lodare il playmaker.

Tyronn Lue su Serge Ibaka e Reggie Jackson

Per Lue la prestazione di Jackson è stata fondamentale per portarsi a casa la gara. Sempre Lue ha affermato che quando Jackson gioca bene riesce a trainare tutta la squadra. Le volte in cui Reggie Jackson ha segnato più di 20 punti, i Los Angeles Clippers hanno vinto tutte le gare (al momento il record è di 7-0). Queste le sue parole:

“Quando lui gioca aggressivo, quando riesce a fare la giusta giocata, diventa difficile batterci. Lui riesce sempre a farci fare quello step up… e così riesce a diventare il secondo marcatore della squadra, dietro a Paul George. Abbiamo bisogno tantissimo di prestazioni di questo tipo. Quando lui gioca bene, tutti noi giochiamo bene.”

Successivamente ha voluto parlare del rientro di Ibaka, il quale non giocava dal 10 novembre:

“Bello rivedere in campo Serge Ibaka, deve sicuramente tornare in ritmo. Tuttavia, sono soddisfatto di quello che ho visto. Sappiamo che servirà del tempo, anche lui lo capirà. Perciò tutti e due dobbiamo essere pazienti.”

