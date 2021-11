NBA, infortunio Jaylen Brown: annunciati i tempi di recupero

Le notizie su Jaylen Brown non sono buone per i Boston Celtics. Già in difficoltà in questo inizio stagione, la compagine di Udoka dovrà fare a meno della guardia per qualche altra partite, dopo il suo recente infortunio alla gamba. Coach Ime Udoka, infatti, pochi minuti fa ha annunciato che Brown dovrebbe rimanere out da 1 a 2 settimane.

Il giocatore, infortunatosi nella partita degli Heat di giovedì scorso, non ha poi giocato nella sconfitta contro Dallas subita sabato. Dall’inizio della stagione Brown sta viaggiando a corrente alternata, ma contribuendo alla causa con una media di 25.6 punti, 6.1 rimbalzi, 2.5 assist e 1.3 palle rubate ad allacciata di scarpa. I Celtics, attualmente, si ritrovano in dodicesima posizione ad Est con un record complessivo di 4-6.

#NEBHInjuryReport update: Jaylen Brown will likely miss 1-2 weeks with a right hamstring strain, according to Coach Udoka. — Boston Celtics (@celtics) November 8, 2021

