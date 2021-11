NBA, Willie Green e la vittoria di NOLA sui Clippers: “Grande prova difensiva”

I New Orleans Pelicans nella notte tra venerdì e sabato hanno battuto i Los Angeles Clippers. Quella contro i californiani è stata una delle migliori gare della loro stagione. Dopo essere stati sotto di dieci punti nel primo tempo, la difesa della squadra di Willie Green ha giocato un secondo tempo fantastico concedendo solo ventisei punti agli avversari.

Willie Green “Bella vittoria e ottima gara in difesa”

L’allenatore dei Pelicans è felicissimo per questa vittoria. Sia per la qualità della squadra avversaria e sia per la tenacia e la concentrazione dei suoi ragazzi. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande prova difensiva. Questa è una bella vittoria. Tutta la squadra ha giocato una grande gara. Loro si sono imposti nel primo quarto e poi noi abbiamo reagito. Nel secondo tempo la storia è cambiata e si è visto.”

Successivamente, l’allenatore ha voluto spendere due parole sulla prova di Kira Lewis Jr, autore di 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist:

“Lewis Jr. lavora sempre duramente. Arriva in palestra ogni giorno alle 7 di mattina. Queste sono le cose che le altre persone non vedono. Lui vuole essere un giocatore migliore, chiede sempre consigli per migliorarsi. Ho parlato diverse volte con il giocatore e gli ho detto che cosa mi sarei aspettato da lui e che responsabilità aveva. Sono orgoglioso di quello che ha fatto. Senza di lui non avremmo mai vinto questa partita. La sua energia è stata fondamentale.”

