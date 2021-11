NBA, Chris Paul commenta l’undicesima vittoria consecutiva dei Suns

Era da 15 anni che in Arizona non si vedeva una cosa del genere. Chris Paul era un rookie appena entrato in NBA che vestiva la maglia di New Orleans e Devin Booker nemmeno aveva dieci anni.

Nella notte i Phoenix Suns colgono la loro undicesima vittoria di fila superando 112-104 i Dallas Mavericks, un traguardo che la franchigia non toccava dalla stagione 2006/07. In quell’impressionante annata, terminata solo alle Semifinali di Conference, Phoenix raggiungerà addirittura le 15 e le 17 vittorie consecutive. Notevole, quanto come questo inizio stagionale sotto le direzioni di coach Monty Williams.

Lo stesso Williams ha detto la sua ai microfoni americani a fine match:

“Sono ben consapevole di quello che sta succedendo, ma voglio continuare a restare concentrato sulle cose che ci permetteranno di mantenere questo successo. Voglio che i miei giocatori si godano il momento, così come i tifosi. La nostra difesa ha giocato con grande intensità, soprattutto nell’ultimo periodo quando ci servivano tante giocate difensive e non solo una. Tutto questo ci ha permesso di cambiare l’inerzia della partita e portarla dalla nostra”

Phoenix entrava nell’ultimo quarto della gara contro i Mavs sotto di cinque lunghezze ma un parziale di 15-2 ha cambiato le sorti dell’incontro. Va ricordato che Dallas non ha potuto schierare Luka Doncic, alle prese con un fastidio alla caviglia.

Chris Paul sugli ultimi risultati dei suoi Suns

Nella notte dell’undicesima vittoria consecutiva di Phoenix, l’equilibrio in attacco è stato il vero protagonista per la banda di Coach Williams. 18 punti con 14 assist per Chris Paul, 19 punti per Bridges e altrettanti per Booker. Paul si è poi espresso sul momento Suns:

“C’è da godersi il momento perchè a prescindere dalla difficoltà del calendario, è difficile vincere anche solo una partita in questa lega. Quello che rende speciale questo momento è tutta l’esperienza che abbiamo maturato dall’anno scorso. I nostri ragazzi non lo danno per scontato”

Phoenix, ora 12-3, siede al secondo posto della Western Conference dietro solo agli stupefacenti Golden State Warriors. Quegli stessi Warriors che incontreranno mercoledì 1 dicembre e che, se ci continuassero a vincerle tutte, sfiderebbero proprio per eguagliare i 17 successi consecutivi della stagione 2006/07.

